CHP Kocaeli yönetiminde görevlendirmeler tamamlandı

Geçtiğimiz ay Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi’nde alınan kararla yönetim kurulu üye sayısını 30 kişiye çıkaran CHP Kocaeli İl Örgütü, yeni yönetim kurulu üyelerinin görevlendirmelerini tamamladı. Yapılan görevlendirmeler ile CHP Kocaeli Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı (Başiskele-Kartepe) Naim Keskin, CHP Kocaeli Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Hakan Yalçın, CHP Kocaeli Kırsal Kalkınma ve Gıda Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Çetin Akarsu, CHP Kocaeli Seçim ve Stratejiden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Turgay Seyis, CHP Kocaeli Ekonomi ve İş Dünyasından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Korkut Öz, CHP Kocaeli Kentsel Planlama ve Projelerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı İlker Ulusoy oldu.