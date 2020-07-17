Şehit acısı Kocaeli'ye düştü!

Van Artos Dağı mevkiinde, keşif uçuşu yapan uçak dağa çarptı. Kazada 2’si pilot 7 emniyet mensubu şehit oldu. Acı haber sonrası şehitlerden birinin de Anadolu Ajansı Kocaeli Bürosunda görev yapan Kadir Yıldız’ın kuzeni Semih Güzelay olduğu öğrenildi. Aldığı acı haberi sosyal medya adresinde duyuran Yıldız, duygu yüklü bir mesaj yayınladı. “Kuzenim, kardeşim Semih Güzelay Van’ın Gevaş ilçesinde keşif uçuşu yapan uçağın Artos Dağına çarpması sonucu şehit oldu. Rabbim mekânını cennet eylesin. Rabbim onu bizlere şefaatçi kılsın, bizler şehidimize layık olabilmeyi eylesin. Vatan sağolsun” notunu yazdı.