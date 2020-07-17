Kendi kendini işten atıp tazminat aldı

Sözcü'nün haberine göre, Mansur Yavaş, belediye meclisi toplantısında şöyle dedi: “Ankara Halk Ekmek Genel Müdürü, aynı zamanda yönetim kurulu başkanı kendini işten atıyor. Gazetelere ‘istifa ettim' diyor ama kendi kendini işten attığı için kıdem tazminatı alıyor. Fakirin fukaranın ekmeğinden alıyor. Hangi parti toplantılarına ne kadar ücretsiz ekmek gitmiş, hepsi savcılıkta.”
Yavaş'ın işaret ettiği ismin Halk Ekmek eski Genel Müdürü Ahmet Sarıduman olduğu ortaya çıktı. Sarıduman, kendisini Halk Ekmek'ten kovarak 36 bin TL tazminat aldı. Sarıduman, 12 bin TL genel müdür maaşı aldığını açıklamıştı.
BAŞKAN YARDIMCISI OLARAK ATANDI
Yalova'da Belediye Başkanı CHP'li Vefa Salman'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye AKP'ye geçince Sarıduman da 3 ay önce Yalova Belediyesi'ne başkan yardımcısı olarak atandı. Sarıduman, hem belediye başkan yardımcısı hem özel kalem müdürü hem de belediyenin personel şirketinde yönetim kurulu üyesi oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Gebzeli - Yüce Rabbim verdikçe vermiş, verdikçe vermiş maşallaaahh!!!!!!!!!
Mustafa sağdıç - Devlet yetkisini eğer ben kötüye kullansaydım ANAMI bellerdiniz eğer siz bu muhtereme bir şey yapmazsanız yanına KAR kalır ve ÖRNEK OLUR
Mustafa sağdıç - Bu kişi kendini işten atmış iş veren kendini işten atamaz geçersiz sayılsın sonra 17 den atın tazminatı geri isteyin + yetkiyi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunun ceza alsın hem tazminatı geri ödesin
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.