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17 Tem 2020 - 09:29- Gündem G: 17 Tem 2020 - 09:37

Kıdem tazminatı ile ilgili flaş gelişme!

AKP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yürüttüğü ve içinde kıdem tazminatı ve yarı zamanlı çalışma gibi düzenlemelerin olduğu taslak ele alındı. Söz konusu çalışma ile ilgili devreye giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu düzenleme için tarafların görüşü alınarak uzlaşma sağlanmasını istedi.

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Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan’ın haberine göre, içinde kıdem tazminatı düzenlemesi, part-time çalışma gibi başlıkları barındıran istihdam paketi hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi. Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı’nda (MYK) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk istihdam paketiyle ilgili bilgi verirken, düzenlemenin biran önce yasalaştırılması konusunda yardım istedi. MYK’da kıdem tazminatı düzenlemesi, part-time çalışma gibi konularda tam uzlaşma sağlanamadığı yolunda görüşler dile getirildi. Böyle bir sürecin, TBMM’deki diğer çalışmaları etkileyeceğine ilişkin yorumlar yapıldı.

EKİMDEN SONRA

Bunun üzerine Erdoğan, “Ne kadar acele?” diye sordu. Bu konuda tam bir görüş birliği oluşmadığı için düzenlemenin bu bölümlerinin yeni yasama dönemine kalması benimsendi. Erdoğan, bu başlıklarda tarafların görüşü alınarak, bir kez daha uzlaşma aranması konusunda öneride bulundu. Paketin, acil olan ve uzlaşma sorunu olmayan bölümleri, TBMM’ye sevk edilirken, diğer başlıkların ekimden sonra gündeme getirilmesi benimsendi.

İŞ KOLU SORUNU

Bu arada, bazı iş kollarında yetkileri düşme tehlikesinde olan sendikalar için tanınan ek sürenin bu kez verilmemesi de kararlaştırıldı. Toplantıda gündeme gelen bu konuda, her yıl yapılan bir yıllık süre uzatımının bu kez yapılmaması planlandı. Bu durum, küçük bir çok sendikanın iş yerlerinde yetkilerini kaybetmesi anlamına geliyor.

MADDELER NELER İÇERİYOR

Yeni yasama dönemine kalan pakette, kıdem tazminatı fonu düzenlemesinin yanı sıra, part-time çalışmaya ilişkin de düzenleme bulunuyor. Part-time çalışmanın bazı sektörde uygulanmasının önü açılıyor. Ayrıca part-time çalışanlara sigorta yapılmasını sağlayacak bazı düzenlemelerin de pakette olacağı belirtiliyor. Düzenleme ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstü kişiler için şart aranmaksızın, ‘belirli süreli iş sözleşmesi’ yapılabilecek. İşverenler bu kişileri daha kolay istihdam edebilecek. İşe iade gibi haklar ortadan kalkacak. Bu iş sözleşmelerinin süresi, en fazla iki yıl uzatılabilecek. İki yılı aşan sözleşmeler belirsiz süreli sözleşme haline gelecek. Bu da işverenin sık sık eleman değiştirmesi anlamına gelebilecek. 50 yaş üstünde olan, emeklilik için prim şartını tamamlamış kişiler de benzer iş sözleşmesiyle bu koşullarda çalıştırılacak.

17 Tem 2020 - 09:29 - Gündem

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