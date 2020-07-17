CHP Marmara Bölgesi İl Başkanları Kocaeli’de buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Örgütü, 37. Olağan Genel Kurultay öncesi düzenlenen 2. CHP Marmara İl Başkanları Koordinasyon Toplantısı’na ev sahipliği yaptı. Başiskele Wellborn Luxury Hotel’de düzenlenen toplantıya CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, CHP Tekirdağ İl Başkanı Şener Zeynel Saygın, CHP Çanakkale İl Başkanı Metin Ümit Ural, CHP Yalova İl Başkanı Mehmet Gürel, CHP Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş, CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, CHP Kırklareli İl Başkanı Alaaddin Güncer ve CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı katıldı. Toplantının ardından il başkanları, CHP Kocaeli il yönetim kurulu üyeleri, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve CHP Kocaeli’nin ilçe başkanları ile akşam yemeğinde bir araya geldi.