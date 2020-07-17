Mine ile Semih evleniyor

Aslen Artvinli olan Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünde görevli Sadettin Kanpara ile ev hanımı Ayşe Kanpara çiftinin oğulları Semih Kanpara, aslen Mardinli olan ve ilimizde müteahhitlik görevi yapan Abdulkadir Gümüş ile ev hanımı Şükriye Gümüş’ün biricik kızları Mine Gümüş ile dünya evine giriyor. Geçtiğimiz yıllarda yerel basında görev alan ve şu an Nuh Çimento A.Ş.’de çalışan Semih Kanpara ile Büyükşehir Belediyesi’nde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak çalışan Mine Gümüş, yarın (18 Temmuz) İzmit Gölkay Park Restoran’da saat 20.30’da düzenlenecek olan nikah töreninde bir ömür mutluluğa ‘Evet’ diyecekler.Aşklarını nikahla taçlandıracak olan mutlu çift, nikahın ardından balayını Antalya/Kaş’ta geçirecek. Bundan sonraki hayatlarınıise KartepeKöseköy’de sürdürecek.

Kocaeli Gazetesi Ailesi olarak çiçeği burnunda çifte bir ömür mutluluklar diler, ailelerine de hayırlı olsun dileklerimizi iletiriz.