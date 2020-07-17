Belediyeden vatandaşa sağlık kiti

Koronavirüsle mücadele kapsamında tedbiri elden bırakmadan çalışmalarına gece gündüz devam eden İzmit Belediyesi, halkın yanında olmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi personeli tarafından kurulan 20 kişilik ekip Sanayi Mahallesi’nde tüm sokak ve caddelere yayılarak kapı kapı dolaştı. Çalmadık kapı bırakmayan ekipler vatandaşlara sağlık kiti hediye ederek Başkan Hürriyet’in selamlarını iletti.
KAPI KAPI SAĞLIK KİTİ DAĞITTILAR
Kent esnafının ardından mahallelere kadar inerek kapı kapı sağlık kiti dağıtan İzmit Belediyesi ekipleri, vatandaşlar tarafından büyük takdir gördü. Ekipler, içerisinde maske, dezenfektan, kolonya ve sabun gibi sağlık malzemelerinin yer aldığı sağlık kitini vatandaşlara hediye etti. Sağlık kitlerini alan vatandaşlar İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkürlerini iletti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.