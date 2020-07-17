Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif kabul edildi!

İstihdam piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılması, işten çıkarmaları engelleyen düzenlemenin ve kısa çalışma ödeneği uygulamasının uzatılması için Cumhurbaşkanı’na yetki veren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. AKP’li milletvekilleri tarafından TBMM’ye 14 Temmuz’da sunulan “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” yürütme ve yürürlülük dahil 10 maddeden oluşuyordu. Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeler dün tamamlandı. Düzenlemenin önümüzdeki hafta TBMM gündemine gelmesi öngörülüyor.

Corona virüsü salgını gerekçesiyle işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemenin uygulama süresini, her bir defada en fazla üçer ay olmak üzere 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki veriliyor. Teklif ile ayrıca iş akitlerinin hangi şartlarda feshedilebileceği de netleştirirliyor.

ÇALIŞANIN SİGORTASI İŞSİZLİK FONUNDAN KARŞILANACAK

Teklif ile “ekonominin normalleşmeye başlaması ile birlikte iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesinin teşvik edilmesi” amaçlanıyor. Buna göre, haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde sigortalı ve işveren paylarının tamamı 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek üzere üç ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

KISA ÇALIŞMA SEKTÖRLERE GÖRE UZAYABİLECEK

Teklifle, corona virüsü salgını gerekçesiyle Cumhurbaşkanı’nın kısa çalışma başvurusunu 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatma yetkisi korunurken ilgili değişikliklerin sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatılabilmesine olanak tanıyor.

Teklif ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun, 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri ile kamuya ait iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin hükmünün yürürlüğü de öteleneniyor.

Teklif ile ayrıca Soma’da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen maden ocağı kazası sonrasında, kıdeme hak kazananan ancak tazminatlarını alamayanların tazminatlarının Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu tarafından ödenmesi de öngörülüyor.