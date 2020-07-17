Köpeğin bulduğu insana ait kafatası görenleri şoke etti

İçmeler mevkisindeki bir tersanede çalışan işçilerin beslediği 'Çiko' isimli köpek, dün saat 01.30 sıralarında kafatası buldu. Köpeğin tersanenin önüne getirdiği ve insana ait olduğu belirlenen kafatasını gören işçiler, şaşkınlık yaşadı. Tersanenin işletmecisi 49 yaşındaki Ali Efe, sabah işe geldiğinde durumu öğrenip, polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kafatasına incelenmek üzere el koyup, Muğla Adli Tıp Kurumu'a gönderdi. Kafatasının, aynı bölgede geçen 24 Aralık'tan bu yana kayıp olan ve bir tersanede boya ustası olarak çalışan 36 yaşındaki Mehmet Ali Koran'a ait olabileceği şüphesi üzerine polis, tersanenin yakınındaki ormanlık alanda drone ile tarama çalışması yaptı.

ARAMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın 'Sima' isimli özel eğitimli kadavra köpeği ile de ormanlık alanda arama çalışması yapıldı. Polis, tersane işletmecisi Efe ile 4 işçinin ifadelerine başvurdu. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.