Milyonlarca insan tehlikede! Organlar durabilir

BBC'de yer alan haberde, İngiltere Meteoroloji Ofisince yürütülen bir araştırmada gelecek yıllarda hissedilen sıcaklığın 32 derecenin üzerinde olduğu gün sayısının artacağına dair verilere ulaştığı belirtildi. Haberde, ısı stresinin bayılma, mide bulantısı ve kramp gibi belirtilerinin olduğu vurgulanırken, bunların görmezden gelinmesinin vücuttaki bazı organların durmasına yol açabileceği ifade edildi.
"Isı stresi"nin aşırı sıcak bir ortamda vücudun ısısını sabit tutmak için gösterdiği çaba olarak tanımlandığı haberde, vücut ısısının olması gereken seviyenin üstünde seyretmesi durumunda kalp damar sisteminin yorularak kişilerde sıcak çarpması, sıcak bitkinliği, sıcak döküntüleri ve ısı kramplarına neden olabildiği ve bazı hayati organların durmasına yol açabildiği kaydedildi.
Küresel ısınmanın artmasıyla daha yoğun bir nem olacağına işaret edilirken, nemin ise vücut ısısının düşmesini sağlayan terin buharlaşmasına engel olarak "ısı stresi" etkisini arttırabildiği vurgulandı.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KRİTİK UYARI
Haberde, sağlık çalışanlarının kullandığı Kişisel Koruyucu Ekipmanın da (KKE) vücut ısısını artırarak sağlıkçıların çalışma koşullarını ve performanslarını olumsuz etkileyebileceği kaydedildi. KKE'nin geçirimsiz katmanları nedeniyle terin buharlaşmasını önleme etkisine sahip olduğuna dikkat çekildi. BBC'ye konuşan Singapur Ulusal Üniversitesinden Prof. Jason Lee, kişilerin kendilerini formda tutmalarının "ısı stresi"ne karşı dirençlerini artırabileceğini söyledi. Lee, sağlık çalışanlarına işe başlamadan önce bol miktarda sıvı içmeleri, düzenli molalar vermeleri tavsiyesinde bulundu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kafkas Kartalı - Arabistanda ve ortadoğu ülkelerinde sıcaklıklar 40 ve 50 derecelerde orada yașayan insanların neden organları durmuyor.Zırvalamıșlar.Güneșin zararlı etkilerinden korunursanız birșey olmaz.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.