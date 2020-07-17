Bridger Walker, bir Alman kurt köpeğinin 4 yaşındaki kız kardeşine saldırdığını görünce, kardeşini kurtarmak için araya girdi. Köpeğin yanağından ısırması sonucu hastaneye kaldırılan Walker, iki saatlik bir ameliyata girdi ve yanağına 90 dikiş atıldı.
“BİRİ ÖLECEKSE BU BEN OLMALIYIM”
10 Temmuz’da yaşanan bu olay, çocukların halası Nicole Walker’ın Instagram paylaşımıyla ortaya çıktı ve tüm dünyanın gündemine oturdu. İki kardeş, hem sosyal medyanın hem de sinemada süper kahraman karakterlerini canlandıran birçok oyuncunun gözdesi oldu.
6 yaşındaki Bridger Walker’ın saldırıdan sonra, babasının neden araya girdiği yönündeki sorusuna ise “Biri ölecekse kardeşim yerine bu ben olmalıyım diye düşündüm ve harekete geçtim” dediği öğrenildi.
Avengers (Yenilmezler) filminin hayranı olduğu kaydedilen Bridger Walker için ilk paylaşımlardan biri oyuncu Anne Hathaway’den geldi. Hathaway, “Ben bir Avenger değilim ama ne zaman bir süper kahraman görsem tanırım. Hayatta senin yarın kadar bile cesur olabilmeyi çok isterim Bridger” sözlerile Walker’a destek verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.