Bridger Walker, bir Alman kurt köpeğinin 4 yaşındaki kız kardeşine saldırdığını görünce, kardeşini kurtarmak için araya girdi. Köpeğin yanağından ısırması sonucu hastaneye kaldırılan Walker, iki saatlik bir ameliyata girdi ve yanağına 90 dikiş atıldı.

“BİRİ ÖLECEKSE BU BEN OLMALIYIM”

10 Temmuz’da yaşanan bu olay, çocukların halası Nicole Walker’ın Instagram paylaşımıyla ortaya çıktı ve tüm dünyanın gündemine oturdu. İki kardeş, hem sosyal medyanın hem de sinemada süper kahraman karakterlerini canlandıran birçok oyuncunun gözdesi oldu.

6 yaşındaki Bridger Walker’ın saldırıdan sonra, babasının neden araya girdiği yönündeki sorusuna ise “Biri ölecekse kardeşim yerine bu ben olmalıyım diye düşündüm ve harekete geçtim” dediği öğrenildi.

Avengers (Yenilmezler) filminin hayranı olduğu kaydedilen Bridger Walker için ilk paylaşımlardan biri oyuncu Anne Hathaway’den geldi. Hathaway, “Ben bir Avenger değilim ama ne zaman bir süper kahraman görsem tanırım. Hayatta senin yarın kadar bile cesur olabilmeyi çok isterim Bridger” sözlerile Walker’a destek verdi.