2020 LGS Türkiye birincisi Cebir Okulları'ndan

Cebir Okulları İzmit Kampüsü öğrencilerinden Ayşe Bahar Taktak, tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alarak 2020 LGS sınavında Türkiye birincisi oldu. Kampüs Müdürü Veysel Öztekin, “Öğrencimiz Ayşe Bahar Taktak’ı ve ailesini, CEBİR LGS Hazırlık Programı’nı sistemli bir şekilde uygulayarak bu başarıya katkı sağlayan öğretmenlerimizi kutluyorum. Cebir Okulları olarak hem LGS hem de YKS Sınavında elde ettiğimiz başarı grafiğini bu yıl da devam ettirmenin gururunu yaşıyoruz. Cebir okulları olarak her zaman başarıyı destekliyor ve ödüllendiriyoruz. LGS puanına göre liselerimizde %100’e varan burs imkanlarımız mevcuttur. Sınava giren tüm öğrencileri iyi bir üniversite için liselerimize davet ediyorum” dedi.

"OKULUMU ÇOK SEVİYORUM"

Konuyla ilgili konuşan Ayşe Bahar Taktak ise, “Bu başarıyı elde etmemde bana her türlü desteği esirgemeyen aileme, Cebir Okulları idaresine ve özellikle 1. dönemde yakın ve birebir takiple, hem de Pandemi sürecinde ise uzaktan eğitim çalışmalarıyla desteklerini esirgemeyen öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Okulumu ve öğretmenlerimi çok seviyorum” dedi.