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17 Tem 2020 - 11:19- Gündem G: 17 Tem 2020 - 16:10

'Yoğun bakımdaki 3 hastamızla konuştum'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Yoğun bakımdaki 3 hastamızla konuştum. Tedavileri iyi sonuç veriyor." açıklamasını yaptı ve tedbirlere uyulması konusunda vatandaşları uyardı.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı 16 Temmuz corona virüsü tablosuna göre toplam vaka sayısı 215 bin 490, toplam vefat sayısı ise 5 bin 419 oldu. Sosyal medya hesabı üzerinden sık sık uyarılar yapan ve güncel durumu paylaşan Koca, son olarak, görüştüğü yoğun bakım hastalarından bir mesaj iletti: Tedbirlere uymanız konusunda ısrarcılar.

İşte Koca’nın paylaşımı:

Yoğun bakımdaki 3 hastamızla konuştum. Tedavileri iyi sonuç veriyor. Tedbirlere uymanız konusunda ısrarcılar. Birbirimizi koruyarak başarılı bir gün geçirelim. İyi çalışmalar.

17 Tem 2020 - 11:19 - Gündem

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