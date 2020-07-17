Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı 16 Temmuz corona virüsü tablosuna göre toplam vaka sayısı 215 bin 490, toplam vefat sayısı ise 5 bin 419 oldu. Sosyal medya hesabı üzerinden sık sık uyarılar yapan ve güncel durumu paylaşan Koca, son olarak, görüştüğü yoğun bakım hastalarından bir mesaj iletti: Tedbirlere uymanız konusunda ısrarcılar.
İşte Koca’nın paylaşımı:
Yoğun bakımdaki 3 hastamızla konuştum. Tedavileri iyi sonuç veriyor. Tedbirlere uymanız konusunda ısrarcılar. Birbirimizi koruyarak başarılı bir gün geçirelim. İyi çalışmalar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.