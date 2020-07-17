Tüysüzler’de istinat duvarı tehlikesine karşı tahliye kararı

İzmit Tüysüzler Mahallesi Şemsettin Sokak üzerinde bulunan Vesta Park isimli sitede istinat duvarının çökme ihtimali bununla beraber can ve mal kaybı tehlikesi yaşanması nedeniyle İzmit Belediyesi tarafından tahliye kararı verildi. Bu doğrultuda can ve mal güveliği açısından tehlike arz ettiği tespit edildiğinden dolayı istinat duvarının onarımı tamamlayınca kadar D ve E2 Bloklarının tahliyesine karar verildi.

İzmit Belediyesinden konuyla ilgili olarak ise şu açıklama yapıldı;

“İzmit Tüysüzler Mahallesi, Ş.Metin Kaya Caddesi, Şemsettin Sokak (169 Ada 26 nolu Parsel) adresindeki özel mülkiyette kalan istinat duvarının risk içerdiği dilekçe ile tarafımıza bildirilmiş olup, D Blok ve E2 Blok arasındaki istinat duvarının gözlemsel yapılan inceleme neticesinde can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği tespit edildiğinden istinat duvarının onarımı tamamlanıncaya kadar, D Blok ve E2 Blokların tahliye işlemleri başlatılmış ve ekiplerimiz gözetiminde 17.07.2020 Cuma günü saat 10.00’a kadar tahliye işlemleri tamamlanacaktır”