İYİ Parti İzmit, Yenişehir'e çıkarma yaptı

İYİ Parti İzmit İlçe Teşkilatı dün akşam Yenişehir Mahallesi'nde mahalle sakinleriyle buluştu. İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, İlçe Teşkilat Başkanı Sinan Yıldız, ilçe yöneticileri, İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayten Akgün ve kadın kolları üyeleri, İlçe Gençlik Kolu Başkanı Erol Derin ve Gençlik Kolu üyeleri ve İl Başkan Yardımcısı Emre Evren'le birlikte kalabalık bir şekilde programa katılarak mahalleye çıkarma yaptılar. Toplantı öncesinde esnaf ziyaretleri yapılıp maske dağıtıldı. Sosyal medyadan parti yetkililerine ulaşarak rozet isteğini ileten Hasan Efe evinde ziyaret edilerek rozeti takıldı. Oldukça geniş katılımla gerçekleştirilen programda Yenişehir Mahalle temsilciliği görevini yürüten Erhan Akatay görevine devam ederken, Mahalle Gençlik Kolları temsilciliğine Şaban Sabır, Kadın Kolları temsilciliğine Cemile Akatay'ın ataması yapıldı. İYİ Parti'ye katılan yeni üyelere rozetleri takıldı.

RAHMET DİLEDİ

Programda konuşan İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, programa katılanlara teşekkür ettikten sonra, "Dün hain FETÖ kalkışmasının 4. yılıydı. Vatanımızı ve milli irademizi korumak için hayatını feda eden tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu topraklar çok sayıda vatan haini çıkardığı gibi çok sayıda da kahraman çıkardı. Kahramanlar illaki savaşlarda ortaya çıkmaz. Onlar, zor zamanlarda ortaya çıkan, herkesin sustuğu zamanlarda konuşan, halkın içinde halkla beraber halkın iyiliği ve refahı için çalışan insanlardır.

"UCUBE TEK ADAM SİSTEMİ"

Biz, İYİ Parti İzmit İlçe Teşkilatı olarak korona salgını sonrası ilk programımızı Yenişehir'de sizlerle yapıyoruz. Benim için, bu anlamda, sizler de birer kahramansınız. Çünkü, herkesin üzerinde büyük bir baskı ve korku var. Ve siz bugün burada bizimlesiniz. Hepimizin çok yakından bildiği gibi ülkemiz çok zor bir dönemden geçiyor. Ekonomi berbat durumda. Bugün doğan her bebek 19.640 TL borçla doğuyor. Üretim yok, tarım bitmek üzere. Sürekli işyerleri kapanıyor. Ülkede her 4 kişiden biri işsiz. Türkiye'nin nüfusu 83 milyon ama 64 milyonu açlık ve yoksulluk sınırında yaşıyor. Sokaktaki enflasyon %30'larda. Bunların hepsinin tek nedeni 18 yıllık AK Parti iktidarının artık iyice yozlaşması ve ucube tek adam sistemi. Bu sistemin ve bu iktidarın bir an önce değişmesi lazım. Bu böyle gitmez artık.

"BİRLİK OLMA ZAMANI"

İYİ Parti bugünlerin geleceği görüldüğü için kuruldu. Sayın Meral Akşener her gün bunları anlatıyor. İYİ Parti'nin çözemeyeceği hiçbir sorun yok. Emin olun, sadece saraya ve yandaşlara aktarılan parayla bile bu ülke kendini döndürür. İçinizde bugün yaşadığımız durumdan memnun olan var mı bilmiyorum. En büyük zorluğu siz yaşıyorsunuz. Daha ne zamana kadar böyle devam edebilir? Bu konuda sizin desteğiniz çok önemli. Artık birlik olma zamanı. Gelin bir olalım, İYİ olalım, ülkemizi bu çıkmazdan kurtaralım" dedi.