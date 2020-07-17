Sağlık raporu itirazlarına büyük kolaylık

Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Üniversite ve Kamu Hastanelerinden değişik gerekçelerle alınmış olan sağlık kurulu rapor sonuçlarına yönelik itirazlar daha önce İl ve ilçe Sağlık Müdürlükleri aracılığı ile ve kişilerin bizzat başvuruları ile yapılmaktaydı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından geliştirilen online uygulama ile artık başvuru ve işlemler, çok daha hızlı ve zahmetsiz olarak gerçekleştirilebiliyor. Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü web sitesinden ulaşılabilen sistemde, ilgili kullanıcılar rapor itiraz bölümüne giriş yaparak işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Bu uygulama ile kronik hastalığı olan kişilerin, sağlık kurulları ve ilgili kamu kurumlarına gitmeden başvuru yapmaları, böylece COVID-19 pandemi sürecinde oluşabilecek bulaş riskinin de en aza indirilmesi amaçlanıyor.

BAŞVURU SONRASI HER AŞAMA SMS İLE BİLGİLENDİRİLİYOR

Sağlık kurulu itirazlarına, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü web sitesinde Vatandaş Portalında bulunan “Online Rapor İtiraz” sekmesinden giriş yapılabiliyor. İlk girişte yapılan kayıt sonrası verilen şifre ile elektronik ortamda istenen bilgilerin girilmesinin ardından itiraz yapılabiliyor. Sistem sayesinde kullanıcılar, işlemleri sonuçlanana kadar her aşamada başvurularının durumları konusunda SMS ile bilgilendiriliyor. Engelli dostu uygulama ile yeni normalleşme döneminde engelli vatandaşlara önemli kolaylıklar sağlanıyor.

Sağlık kurulu raporlarına, teslim tarihinden itibaren yasal süresi içinde olmak kaydıyla hastanın kendisi, velisi veya vasisi tarafından itiraz edilebiliyor.