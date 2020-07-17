İşte 15 Temmuz anket sonuçları!

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'ndan Prof. Hilmi Demir'in paylaştığı veriler, hükümete yakınlığı ile bilinen Optimar Araştırma'ya ait.
Optimar Türkiye'nin Nabzı 15 Temmuz Özel Araştırmasında FETÖ darbesinin cemaatlere olan etkisini de ele almış.
EZİCİ ÇOĞUNLUK "GÖNDERMEM" DİYOR
Araştırmaya göre "15 Temmuz darbe girişimi cemaatlere güveniniz/bakışınızı olumsuz etkiledimi?" sorusuna "Hayır etkilemedi, eskiden de güvenmiyordum, şimdi de güvenmiyorum" diyenlerin oranı yüzde 54,6, "Evet etkiledi, artık güven duymuyorum" diyenlerin oranı yüzde 24,5, "Hayır etkilemedi, hala güveniyorum" diyenlerin oranı ise yüzde 8,5 oldu.
Yanıt vermeyen ya da fikri olmadığını söyleyenlerin oranı da dikkate değer. Yüzde 12,4'ü bu soruya "Bilmiyorum, yanıt yok, fikrim yok" diye yanıt vermiş.
HALEN GÜVENENLER VAR
"Cemaat okullarına çocuğumu gönderirim" diyenle "bu yapılara güvenim devam ediyor" diyenlerin oranı birbirine yakın. Biri 8.5 diğeri ise diğeri yüzde 9,7.
Araştırma sonuçlarını sosyal medya hesabından yorumlayan Prof. Demir, "Türkiye'de dindarlık çok hızlı biçimde bireyselleşiyor. Muhtemelen Z kuşağının yeni üyeleri ile birlikte bu artış yükselecek ve cemaat desteği daha da düşecek.Tabii bunda cemaatlerin maalesef yaşanan travmayı anlayamamasının ve yeni duruma uyum sağlayamamasının da büyük etkisi var" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.