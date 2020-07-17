Kocaeli'de oto pazarları tekrar açılıyor

Kocaeli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önceden kapatılan açık oto pazarları, Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha tarafından alınan karar neticesinde tekrardan belirlenen kurallar çerçevesinde açılacak.
Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararlar:
İlimiz genelinde geçerli olmak üzere;
1. Salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanarak Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yayımlanan “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan oto pazarlarında alınması gereken önlemlerin tamamına riayet edilmesi koşuluyla açık oto pazarlarının faaliyet gösterebilmelerine,
2. Tekrar faaliyete geçen açık oto pazarlarında kurallara riayet edilip edilmediğinin Kaymakamlıklarımız koordinasyonunda oluşturulan denetim ekipleri tarafından düzenli aralıklarla (en az haftada bir) denetlenmesine, Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek başta denetimler olmak üzere uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, kurallara aykırı hareket edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliğiyle karar verildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.