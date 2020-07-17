LGS’de Kültür Farkı

Pandemi döneminde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 milyon 500 bin 8. Sınıf öğrencisinin katıldığı Liseye Geçiş Sınavı’nda Bilgili Kültür Okulları’ndan43 öğrenci %5’lik dilime girmeyi başarırken, 57 öğrenci ise Fen Liselerine yerleşmeyi garantiledi. Okul genelinde sınava giren öğrencilerin %94’ü ise nitelikli okullara girmeye hak kazandılar. Oluşan tablonun sonucunda gururlu olduklarını, öğrencilerinin elde ettikleri başarılarından dolayı hepsini tebrik ettiklerini dile getiren Bilgili Kültür Ortaokul Müdürü Çağlar Akkaş; “Covid-19 dolayısıyla eğitime ara verildikten sonra online eğitime hızlı bir şekilde devam ettik. Öğrencilerimiz kendi öğretmenleriyle, yüz yüze nasıl eğitim veriyorsakuzaktan eğitimde de aynı şekildeçalışmalarımızı sürdürdük. Bu sayede öğrencilerimizin derslerinden ve sınav atmosferinden kopmamalarını sağladık. Sınava giren tüm öğrencilerimizi, emeği geçen öğretmenlerimizi ve her daim yanımızda olan velilerimizi kutluyorum.” şeklinde konuştu.

Kültür Anadolu ve Fen Lisesine Yoğun Talep

2019-2020 eğitim öğretim yılında faaliyete geçen Bilgili Kültür Fen Lisesi’ne Kültür’lü öğrencilerden yoğun talep var. 8. Sınıf öğrencilerinin %46’sının fen liselerine gitmeyi garantilediği Bilgili Kültür Okullarında, öğrencilerin çoğu Bilgili Kültür Anadolu ve Fen Lisesini tercih etti. Sınırlı sayıda kontenjanın olduğu okulun eğitim olanaklarından yararlanmak isteyen öğrencilerin burs oranları ve kayıt görüşmeleri için Başiskele Karşıyaka Mahallesinde bulunan Bilgili Kültür Okulları Kampüsüne giderek yada www.bilgilikulturokullari.com adresinden detaylı bilgi alabilirler.