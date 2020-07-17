“Sağlık çalışanlarının ek ödemelerinin süresi uzatılmalı”

Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Yıldırım, sağlık çalışanlarına ödenen ek ödeme desteğinin 15 Temmuz’da sonlandırıldığını ve bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini ifade etti. Yıldırım, “Döner sermaye sistemi nedeniyle özellikle son 6-7 yıldır, meslek ve unvan bazındaki farklı hak edişler, sağlık çalışanları arasında memnuniyet sınırlarının ötesinde ne yazık ki kargaşaya yol açmıştır. Sistem gerek hekimler arasında gerekse hekim dışı sağlık çalışanları arasında dengeli ve hakkaniyetli bir paylaşıma imkan vermemektedir” dedi.

“SALGINLA MÜCADELE BİTMEDİ”

Devamında Yıldırım, üç aylık ek ödeme desteğinin 15 Temmuz’da son bulduğunu dile getirerek, “Salgın süresince, hakkaniyetli olmasa da tüm sağlık çalışanlarının yararlanacağı açıklanan ek ödeme desteği, alınan yeni bir kararla, salgınla mücadele eden sağlık çalışanları ile sınırlandırıldı. Üç aylık dönemi kapsayan ek ödeme desteği uygulamasında da süre uzatımına dair yeni bir karar olmadığı için 15 Temmuz itibarıyla sona gelinmiştir. Bu yanlıştan acilen dönülmelidir. Neticede, sağlık çalışanlarının salgınla mücadelesi devam etmektedir” şeklinde konuştu.

“ÇARPIK DÖNER SERMAYE SON BULMALI”

Son olarak Sendika Başkanı Yıldırım, “Sağlık hariç hiçbir kamu hizmetinde; aynı işi yapmasına, aynı saat çalışmasına ve aynı statüde olmasına rağmen farklı ücret alan bir çalışana rastlamak mümkün değildir. Sonuç olarak; fedakar sağlık çalışanları arasında ayrım yapan, hak gasp eden, alın terini yok sayan, bu çarpık döner sermaye sistemine bir an önce son verilmelidir. Unutulmamalıdır ki sağlık çalışanlarının yüzü gülerse, Türkiye güler” ifadelerine yer verdi.