AKP Kadın Kollarında Özdemir görevi devraldı

10 Haziran'da AKP Kocaeli Kadın Kolları Başkanlığı görevinden ayrılan Serpil Yılmaz'ın ardından başkanlık için Tuğba Şensoy, Seda Kardaşlar Çelik, Büşra Özbay ile Özlem Ekşi Şahinkaya Ankara’ya giderek mülakata girmişlerdi. Ancak dün yapılan atamayla Gebze Belediyesi AKPli Meclis üyesi, mimar Yasemin Özdemir AKP Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı seçildi. Bugün AKP İl Binasında devir teslim töreni gerçekleştirildi. Törende eski başkan Serpil Yılmaz, koltuğuna yeni oturan Yasemin Özdemir’e görevini devretti. Serpil Yılmaz ve Yasemin Özdemir birbirlerine çiçek takdim etti. İl binasında düzenlenen devir teslim törenine Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz,AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, İl Yöneticileri, Kadın Kolları Yönetimi ve üyeleri katıldı.

BU BİR BAYRAK YARIŞIDIR

Devir teslim töreninden konuşan AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Millete hizmet veriyor, milletten aldığı gücü ile ayakta duruyor. Her daim Türkiye’de örnek bir teşkilat olarak varız. Bu nöbet uzun bir yolculuk, nöbeti tutanların yerini değiştirmesi gerekiyor. Nöbetin de ölene kadar süreceğini biliyoruz, bu nedenle burada devir teslim töreni yapacağız. Kadınlarımızın parti içindeki mücadelesi, anne şefkati ile her zaman en ön saflarda olmuştur. Yasemin hanıma görevi devredeceğiz, bu bir bayrak yarışıdır. Bayrak teslim edildi benim görevim bitti diye bir şey yok” dedi.

ÇOK ZORLU BİR 4 BUÇUK YIL GEÇİRDİM

Sürdürdüğü görevini Yasemin Özdemir’e devreden AKP Kocaeli Kadın Kolları eski Başkanı Serpil Yılmaz, çok zorlu bir 4 buçuk yıl geçirdiğini belirterek, “Şu anda pandemi dönemindeyiz. Kadınlarımızın her alanda en iyi şekilde hakettiğini almalı. Karar organlarında kadınların olması bizi motive ediyor. Onurlu ve gururlu bir şekilde taşıdığım bu görevi bırakıyorum. Daha önümüzde uzun bir yol var hakkınızı helal edin” diye konuştu.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIMA SÖZ VERİYORUM"

Görevini devralarak Kadın Kolları Başkanlığı koltuğuna oturan Yasemin Özdemir ise, “Dün İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafıma tevdi edildi, çok mutlu oldum sevimdim. Bu kutlu görevde elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum. Teşkilatlarımızın tamamıyla çok güzel bir şekilde çalışacağız, birbirimizden kopmayacağız. İri olmalıyız, diri olmalıyız, çok çalışmalıyız. Vira bismillah diyorum herkese” şeklinde konuştu.