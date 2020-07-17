Yangın, Dumlupınar Mahallesi’nde bulunan klima deposunda meydana geldi. Depodan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, hemen itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Alevlerin kapladığı klima deposu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.