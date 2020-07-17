LGS birincisi yine Körfezim'den

Çeyrek asırlık tecrübesi ile her yıl başarısını arttırarak sürdüren Özel Körfezim Eğitim Kurumları, geçen yıl iki Türkiye birincisi çıkarmasının ardından, bu yılki LGS'den de tam puan alan öğrencisi Nehir Ilgın Kartal ile geleneği sürdürdü. Böylece akademik anlamda başarısının sürekliliğini kanıtladı. Okul mezunlarının %60'ının ilk %10'luk dilime girdiği ve pek çok öğrencinin de bir boş veya bir yanlış yaptığı sınavda başarılı sonuçlar alan Özel Körfezim Eğitim Kurumları zirveyi hedefleyenlerin okulu olmaya devam ediyor.

TEBRİK ETTİLER

Türkiye birincisi olan öğrenciyi Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin ve Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan makamında okul kurucuları Hasan Yıldız ve Naci Akçay, okul Genel Müdürü Azmi Cihat Hatipoğlu ve öğrencinin velisi öğretmen Selda Kartal'ı kabul ederek ağırladılar. Ayrıca kurumun başarılı süreci için tebrik ederek iyi dileklerini ilettiler.