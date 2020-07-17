Anka'nın haberine göre, Erkin Şahinöz, Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin çevrimiçi gerçekleştirdiği etkinliğe katılarak iş insanlarına kredi çekme tavsiyesinde bulundu. Şahinöz iş insanlarının kredilerin düşük olduğu dönemde ihtiyaçları olmasa bile ‘fırsattan’ yararlanması gerektiğini kaydederek, “Şirketlerin bilançolarını döndürmek ve net işletme sermayelerini güçlendirmek için bugünün faiz oranlarıyla verilen kredileri kullanmaları lazım. Bir daha böyle faiz bulmak kolay değil, bugün çekebildiğiniz kadar krediyi hatta ihtiyacınız olmayan krediyi çekin. İhtiyacınız olmayan krediyi biraz mevduatta tutun” diye konuştu.
Ekonomist Şahinöz: İhtiyacınız olmasa bile kredi çekin
FED eski ekonomisti ve ekonomi yazarı Erkin Şahinöz, iş insanlarına ihtiyaçları olmasa bile kredi çekmeleri tavsiyesinde bulunarak, “Bir daha böyle faiz bulmak kolay değil, bugün çekebildiğiniz kadar krediyi hatta ihtiyacınız olmayan krediyi çekin” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.