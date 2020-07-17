Bölgemizde vaka sayısı artıyor!

Koronavirüs vakalarıyla ilgili yeni bir rapor yayınlayan Sağlık Bakanlığı, Kocaeli'nin de bulunduğu Doğu Marmara bölgesinde bir günde 86 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Bakanlığın verilerine göre bölgemizde bir gün öncesine göre vaka sayısı 5 arttı. Önceki gün açıklanan verilerde Doğu Marmara'daki vaka sayısı 81 olarak kayıtlara geçmişti.