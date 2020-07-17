Bayramda yasak olacak mı? Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Corona virüsü önlemlerine ilişkin “Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıp uygulanmayacağı” yolundaki bir soruyu Erdoğan şöyle yanıtladı: “Kurban Bayramı’nın özellikleri çok çok farklı. O gün kurbanlar kesilecek. Bunun yanında herkes özellikle de birbirini ziyaret edecek. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum yok.“