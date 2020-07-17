Şampiyonluk coşkusu dinmiyor

Kocaelispor, tam 8 yıl aradan sonra yeniden 2.Lig’e yükselirken, şampiyonluk coşkusu dinmek bilmiyor. Yöneticisinden futbolcusuna, taraftarından esnafına herkes Kocaelispor kupasıyla poz verirken, Gürcistan Mitseka Kocaelispor öğrencileri de şampiyona selam gönderdi ve ülkelerine davet etti.