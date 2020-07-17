Efsaneler şampiyonluğu Yuvacık'ta kutladı

Sporun kardeşliğine, Kocaelispor ve spora dair muhabbette saygıdeğer MHK eski Başkanı FIFA kokartlı eski hakemimiz Mustafa Çulcu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor eski Daire Başkanı Ali Bilgi, Kocaelisporumuzun altyapısından A takımına kadar her kategoride oynamış öz değerlerimiz Sinan Uğur, Engin Öztonga ve Cem Sinan Vergül, efsane kaptanlarımızdan Huzur Halı Sahası’nın sahibi Fevzi Açıkgöz ile sosyal mesafe kuralları içerisinde özel bir sohbet gerçekleştirdi ve şampiyonluk coşkusuna katıldı. Açıkgöz “Kardeşlerimizden Kocaelimiz’e, memleketimize, gönlü güzel dostlara selam olsun. Şampiyonluk kutlu olsun” dedi.