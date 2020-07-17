Çatı onarımı yaparken canından oldu

Alınan bilgiye göre BaşiskeleVezirçiftliği Mahallesi D-130 Karayolu Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin çatısında tadilat yapan Serkan Tekin(44) isimli şahıs, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten yere düştü. Ağır yaralanan işçiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Serkan Tekin’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin inceleme işlemlerinin ardından Tekin’in cenazesi otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.