Atıcılarımız Bursa’ya iddialı gitti

15 Temmuz Şehitler’i anma ve Demokrasi Günü Trap Skeet 1.Lig müsabakaları, Bursa’da dün başladı. İlimizi temsil eden Yenidoğan Serdarspor takımı, 17-18-19 Temmuz’da yapılmakta olan şampiyonaya iddialı gitti. Hazırlıklarını tamamlayan ekibimiz, dün Bursa’ya ulaştı. Kulüp Başkanı Abdülkadir Bayraktutar, “Sporcularımız güzel bir hazırlık dönemi geçirdi Usta atıcılarımızdan derece bekliyoruz. Biz de kendilerine destek vermek üzere Bursa’ya gidiyoruz” dedi.