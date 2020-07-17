Süper Lig ve 1. Lig başkanı Nihat iyice şaşırdı!

Kocaelispor’a kan kusturan, aylarca şampiyon ilan etmeyen, oynamak için sonuna kadar direnen 2. Ve 3.Lig kulüplerinin yüzde 80’i sahaya çıkmama kararı almasına rağmen, son ana kadar, zorla ligleri oynatmaya çalışan TFF Başkanı Nihat Özdemir “Bakın ligleri oynattık. Ne oldu ?.. Demek ki oluyormuş” diyerek kişisel tatminini bir kez daha öne çıkardı. Oynanmayan 2. Ve 3.Ligi yine yok farz etti, sadece Süper Lig ve 1.Lig’in başkanı olduğunu resmen itiraf etmiş oldu.