Süper Lig ve 1. Lig başkanı Nihat iyice şaşırdı!

Kocaelispor’a kan kusturan, aylarca şampiyon ilan etmeyen, oynamak için sonuna kadar direnen 2. Ve 3.Lig kulüplerinin yüzde 80’i sahaya çıkmama kararı almasına rağmen, son ana kadar, zorla ligleri oynatmaya çalışan TFF Başkanı Nihat Özdemir “Bakın ligleri oynattık. Ne oldu ?.. Demek ki oluyormuş” diyerek kişisel tatminini bir kez daha öne çıkardı. Oynanmayan 2. Ve 3.Ligi yine yok farz etti, sadece Süper Lig ve 1.Lig’in başkanı olduğunu resmen itiraf etmiş oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.