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17 Tem 2020 - 17:00- Spor G: 17 Tem 2020 - 17:01

Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Herkes şaşkın...

Kocaelispor’da yolların ayrılması gündemde olan ‘Muhteşem’ Burak Süleyman haberi gündeme bomba gibi düşerken, camiada meraklı bekleyiş devam ediyor. Burak Süleyman’ın, kedilerinin kırmızı çizgisi olduğunu ifade eden Yeşil Siyahlılar, kaptanın yuvadan uçmasını istemiyor.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Kocaelispor’da Burak Süleyman krizi büyüyor. Gelişmeler merakla bekleniyor. Peki, Burak Süleyman ile yolların ayrılacak olması yolunu açan sıkıntılar neler? Sezon içerisinde yönetim kurulu ödeme konusunda teknik ekibi, futbolcuları ve kulüp çalışanlarını hayli mağdur etmiş, kaptan Burak Süleyman ise zorlu süreçte futbolcu arkadaşlarının hakkını savunmak için yönetim ile aralarında köprü vazifesi görmüştü. Sezon içinde Burak Süleyman birçok kez antrenman protestosuna izin vermemiş, TFF’ye şikayete gidecek olan futbolcuları engellemişti.

KAPTANLIĞI ELİNDEN ALMAK İSTENDİ

Hayli gerilimli günler geçiren Burak Süleyman, transfer komitesi ile yaptığı görüşmede, transfer edilecek futbolcuların yüksek maliyetli olması durumunda kendi sözleşmesinde de düzenleme yapılmasını, takım kaptanı ve 1. Lig’de oynayabilecek bir futbolcu olması vesilesi ile “Derdim para değil. Bu takımın kaptanıyım ve bu şehrin evladıyım. 1. Lig’de de oynama şansım var. Kulübe yüksek maliyetli bir futbolcu gelirse, beni ezdirmeyin yeter” dediği öğrenildi. Transfer komitesi de Süleyman’ın bu isteğine olumlu yanıt vermediği gibi, Süleyman’ın kaptanlığını elinden alma niyeti olduğu da öğrenildi.

1. LİG TAKIMLARI İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Burak Süleyman’ın vizyonunun parlak olması, kulüp içindeki kimi yetkililerin hoşuna gitmiyordu. “Burak Süleyman hepimizden çok konuşuluyor” denilerek Süleyman’ın kulüpten gönderilmesi için bir bakıma bahanenin üretildiği iddia edildi. Kulüpten 220 bin lira alacağı bulunan Süleyman’a alacakları artı 100 bin lira yani toplam 320 bin lira karşılığında gidebileceği ifade edildi. Önceki gün telefonları kapalı olan Burak Süleyman’ın teklifleri değerlendirdiği ve gideceği kulübün çok yüksek ihtimalle 1. Lig takımı olacağı öğrenildi.

BÜYÜKAKIN’DAN ARACI OLUNMASI İSTENİYOR

Burak Süleyman’ın kulüpten ayrılma aşamasına gelmesi ile ilgili olarak kimi Yeşil Siyahlı taraftarlar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın devreye girmesini, konuyu tatlıya bağlamasını istiyor. 5 yıldır Kocaelispor forması ile çok kritik işlere imza atan Burak Süleyman’ın kesinlikle takımda kalması istenirken, pamuk ipliğine bağlı bu konunun olumlu neticelenmesi hayli zor görünüyor.

17 Tem 2020 - 17:00 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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