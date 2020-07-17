Biz bu yarışmayı çok sevdik!

Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde yapılan ve İzmit Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan yarışmanın ikinci gününde onur konuğu, Kocaelispor'un unutulmaz kaptanı Nuri Çolak oldu. Uzun yıllar Kocaelispor formasını terleten Nuri Çolak, Kocaelispor ile yaşadığı 2 Türkiye Kupası zaferi başta olmak üzere birçok anısını seyircilerle paylaştı.
BÜYÜK FİNALDE 3 İSİM DAHA
Kocaelispor’un tarihine ışık tutan soruların yer aldığı yarışma, ilk günkü gibi büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışmanın sürprizi ise tüm soruları bilerek finale yükselen minik taraftar Yusuf Aktürk oldu. Yarışmaya babasıyla katılan Yusuf Aktürk, 5 soruya da anında doğru cevap vererek, küçük yaşına rağmen sıkı bir Kocaelispor taraftarı olduğunu gösterdi. Yusuf Aktürk’ün yanı sıra tüm soruları doğru cevaplayarak 5’te 5 yapan Emre Sürek ve Emrah Köse de Kocaelispor formasını kazanmanın yanı sıra büyük finalde yarışma hakkını da elde ettiler.
KAAN DOBRA VE ENGİN KORUKIR
Kocaelispor bilgi yarışması verilen bir günlük aranın ardından devam etti. Yarışmanın bu seferki onur konukları Kocaelispor tarihinin efsane ismi Kaan Dobra ve Kocaelispor’un eski teknik direktörü Engin Korukır oldu. Bu güzel yarışmaya katılmak isteyenlerin, İzmit Belediyesi whatsapp hattı olan 0 532 166 41 41 numaralı telefona yarışmaya katılmak istediğini belirtip ad, soy ad ve telefon numarasını yazması yeterli olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.