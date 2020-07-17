Akman: Günaydın kararını Kesinlikle kabul etmiyorum

Akman konuşmasında “Bazı şeyler bana çok basitçe geliyor. Kocaelispor’u yönetenler bu işin çocuk oyuncağı olmayacağını bilmek zorundadır. Bu kulüp kimsenin egolarını tatmin ettiği bir yer değildir. Kocaelispor’a ve Aydın hocamıza futbolcu anlamında her zaman destek olduk. Yıllarca bu çocuğun neler çektiğini iyi bilen birisiyim. İnsanların bu kadar kolay bir şekilde öğütülmesini sindiremiyorum. İnsan birisini gönderecekse en azından çağırır, varsa eksiği, hatası söyler, helalleşir” dedi.

BURASI LALAPAŞA İSTASYONU DEĞİL

Kocaelispor’dan bahsediyoruz. Burası Lalapaşa İstasyonu değil! Koskoca adamlar, böyle anlamsız kararlar nasıl alır aklım sırrım ermiyor. Kararı kesinlikle kabul etmiyorum. Bu kişiler yarın çekip gidecek, peki biz bir daha Aydın gibi birini bulabilecek miyiz !.. Olan her zamanki gibi Kocaelispor’a olacak.