Gülgez hoca İhsaniye ‘hasret’ine son verdi

İhsaniyespor bayan voleybol takımının A Takım Yardımcı Antrenörlük görevine Gülgez Hasret getirildi. Geçtiğimiz sezonlarda yine takımda forma giyen ve altyapıda antrenörlük görevi üstlenen Gülgez hoca ile yeni sezonda 2. Lig Kadın Voleybol Takımı için Yardımcı Antrenör olarak anlaşma sağlandı.