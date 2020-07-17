Cengiz Kahraman turp gibi

Akademi Hastanesi’ne kalp kriz nedeniyle acil olarak kaldırılan ve hemen By-Pass ameliyatı yapılan kentimizin duayen spor insanı, hakem, basketbolu ve voleybolcu Cengiz Kahraman, hızla sağlığına kavuşuyor. Kendisi gibi doğma büyüme İzmitli olan eşi Gönül Muslu Kahraman da yanından bir dakika olsun ayrılmıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.