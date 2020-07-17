Cengiz Kahraman turp gibi

Akademi Hastanesi’ne kalp kriz nedeniyle acil olarak kaldırılan ve hemen By-Pass ameliyatı yapılan kentimizin duayen spor insanı, hakem, basketbolu ve voleybolcu Cengiz Kahraman, hızla sağlığına kavuşuyor. Kendisi gibi doğma büyüme İzmitli olan eşi Gönül Muslu Kahraman da yanından bir dakika olsun ayrılmıyor.