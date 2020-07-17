Süper Lig’de bugün 2 yarın tam 7 maç var

TFF, Süper Lig'in 33. Haftasının tam 7 maçı bugün oynanıyor. Son 180 dakikalara girilirken, kural gereği, maçlar aynı saatlere alındı. Son anda Başakşehir-Kayserispor ile Trabzonspor-Konyaspor maçları pazar gününe alındı. Ligde bu gece maç yok. 7 maç yarın, 2 maç pazar günü oynanacak. Daha önce dün oynanacağı açıklanan Galatasaray-Göztepe maçı bugüne alınırken, yarın oynanması beklenen Gaziantep-Kasımpaşa maçı da pazar gününden cumartesi gününe çekildi. TFF'nin yaptığı bir diğer değişiklik ise Alanyaspor-Denizlispor maçında yaşandı. Bugün oynanması planlanan mücadele, yarın yapılacak. İşte haftanın yeniden düzenlenmiş yeni programı…

18 TEMMUZ CUMARTESİ (BUGÜN):

21.00 Gaziantep FK-K.P.Paşa

21.00 Galatasaray-Göztepe

19 TEMMUZ PAZAR (YARIN)

21.00 A.Alanyaspor-Denizlispor

21.00 Ç.Rizespor-Yeni Malatya

21.00 Ankaragücü-Antalya

21.00 DG.Sivasspor-G.Birliği

21.00 M.Başakşehir-Kayseri

21.00 Trabzonspor-Konyaspor

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe