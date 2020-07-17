Müdür, Adana’ya çabuk ısındı !..

Kentimizde derin izler bırakan, en çok tesis yapılan dönemde il müdürlüğünü üstlenerek tarihe geçen Muzaffer Çimtimar, Adana’ya çabuk ısındı. İl Müdürü, stat, spor tesisi ve atölyeleri gezerek, tesis amirlerinden bilgi alırken, çalışanlara da işlerinde başarılar diledi. Kocaeli’ye atanan İbrahim Aktürk ise henüz resmi olarak iş başı yapmadı.