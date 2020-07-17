Emir büyük yerden: A.Demir çark etti

TFF 2. Lig'den çekilme kararı alan ve profesyonel futbol şubesini kapatacağını açıklayan Ankara Demirspor, taraftarlarının ve kurum büyüklerinin istekleri üzerine Antalya'da düzenlenecek olan Play-Off maçlarına çıkma kararı aldı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle dendi: Yönetim Kurulu olarak, TFF Yönetim Kurulu'nun 8 Temmuz tarihli kararın iptali için TFF Tahkim Kurulu Başkanlığı'na 14 Temmuz 2020 tarihinde müracaatımızı yaptık. Umuyoruz ki futbol camiamızın vicdanında büyük yaralar açacak karar bu sürecin sonunda iptal edilecektir. Ancak kulübümüzün varoluş sebebi olan taraftarlarımızın yoğun Play-Off oynama talebini de görmezden gelemezdik. Yönetim kurulu olarak taraftarlarımızın isteğini yerine getirme kararı aldık. Ayrıca Tahkim'de karar iptal edilemez ve takımımız bir üst lige çıkarılmazsa görevden çekilerek, kulübümüzü Genel Kurul götürme kararı almış bulunmaktayız. Türk spor kamuoyuna duyurulur.