Bakan Koca: Risk analistleri aranıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından corona virüsü mücadeleye dikkat çekti. Koca yayımladığı mesajında, “Risk analistleri aranıyor; Hangi saatte otobüs daha az kalabalık? Girip çıkanı en az kuaför hangisi? Az pahalı hediye göndermek mi yoksa düğüne gitmek mi riskli? Çalışma saatlerini yeniden düzenlesek sadece sağlığa mı yatırım olur? Kovid-19’a karşı birer risk analisti olmalıyız” ifadelerine yer verdi.