AKP, Ayasofya için lokma dağıttı

Ayasofya Cami’nin ibadete açılmasına sebebiyle AKP Kocaeli teşkilatları tarafından Fevziye Cami başta olmak üzere ilçelerdeki camilerin bazılarında Cuma namazı sonrası lokma dağıtımı gerçekleştirildi. Fevziye Cami önünde kurulan stantta AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney vatandaşlara lokma ikramında bulundu. Programa, AKP eski il başkanı Mahmut Civelek, İzmit Belediyesi AKP Meclis Üyesi Hayrettin Ünlü ve çok sayıda AKP’li yönetici katıldı. Program sonrası AKP İl Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı.
AYASOFYA TAŞIDIĞI ANLAMLA YENİDEN BULUŞTU
AKP İl Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kendi topraklarımızda, Ayasofya’nın mahzun kalması hep yüreklerde yaraydı. Mülkiyeti Türkiye'de olan bir yapının aslından uzaklaştırılması, egemenliğimize de ters düşen bir durumdu. Ayasofya, bu tarihi kararla vuslat bekleyen milyonlarca yürekte hüzün son bulmuştur. Bu kararla, Ayasofya, taşıdığı anlamla yeniden buluşmuştur. Fatih'in ve tarihin emaneti Ayasofya, artık manevi heybetine de yeniden kavuşacaktır” ifadelerine yer verildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.