Başiskele Belediyesi temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün talimatıyla ilçenin dört bir köşesinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha temiz ve daha yaşanabilir sağlıklı Başiskele için gece gündüz, hafta içi hafta sonu demeden, 7 gün 24 saat temizlik yapıyor. Başiskele’de evsel atıkların ve geri dönüşüm atıklarının toplanması ve taşınması, molozların kaldırılması, yolların ve kaldırımların süpürülmesi ve yıkanması, Pazar yerlerinin temizlenmesi ve yıkanması gibi çalışmaları yürüten temizlik işleri personelleri, canla başla çalışarak Başiskelelilere gönülden hizmet ediyor.

Mavi Yeşil Başiskele’de temiz işleri yürüten ekipler, son olarak Vezirçiftliği Mahallesi’nde yol ve kaldırımları toz, toprak ve çöplerden arındırmak için tazyikli suyla yıkayarak cadde ve sokakları pırıl pırıl tertemiz ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca ilçedeki pazar alanlarını da pazar kurulmadan önce ve sonra periyodik olarak temizliyor. Başiskele’deki temizlik çalışmalarından büyük bir memnuniyet duyan Başiskele halkı, Belediye Başkanı M. Yasin Özlü ve ekibine de teşekkürlerini ilettiler.