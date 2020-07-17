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17 Tem 2020 - 15:37- Siyaset G: 17 Tem 2020 - 15:46

Akar, Büyükakın'ı ziyaret etti

Başkan Tahir Büyükakın, TBMM Başkanvekili Haydar Akar ile beraberindeki heyeti makamında ağırladı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, beraberindeki CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile birlikte Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ı ziyaret etti. TBMM Başkanvekili Akar’a yeni görevinde başlarılar dileyen Başkan Büyükakın, “TBMM Başkanvekilliğine seçilen Haydar Akar beyefendiyi tebrik ediyorum” dedi. Görüşme iyi dileklerin ardından sona erdi.

17 Tem 2020 - 15:37 - Siyaset

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Recai - kutlanmasi gereken haydar akar kimleri ziyaret ediyor reklam ugruna Chp ne hallere tustu

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Temmuz 15:59

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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