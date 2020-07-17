Akar, Büyükakın'ı ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, beraberindeki CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile birlikte Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ı ziyaret etti. TBMM Başkanvekili Akar’a yeni görevinde başlarılar dileyen Başkan Büyükakın, “TBMM Başkanvekilliğine seçilen Haydar Akar beyefendiyi tebrik ediyorum” dedi. Görüşme iyi dileklerin ardından sona erdi.