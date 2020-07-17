Özlü, ‘Dua ile Nöbet Vakti’nde

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4’üncü yıldönümünde şehitlerimiz için Milli İrade Meydanı’nda ‘Duayla Nöbet Vakti’ programı düzenlendi. Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve ÖNDER tarafından düzenlenen ‘Dua ile Nöbet Vakti’ programına Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, belediye meclis üyeleri ve personeller de katıldı.
MEYDANDAN AYRILMADI
Başiskele Belediyesi, vatandaşların su ve maske ihtiyacını karşılamak için etkinlik alanında stant açarken Başkan Özlü programın başından sonuna kadar meydanda hemşehrileriyle birlikte duayla nöbet tuttu. Başkan Özlü hemşehrileriyle bol bol sohbet ederken, onlarla günün anısına fotoğraf çektirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.