Özlü, ‘Dua ile Nöbet Vakti’nde

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4’üncü yıldönümünde şehitlerimiz için Milli İrade Meydanı’nda ‘Duayla Nöbet Vakti’ programı düzenlendi. Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve ÖNDER tarafından düzenlenen ‘Dua ile Nöbet Vakti’ programına Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, belediye meclis üyeleri ve personeller de katıldı.

MEYDANDAN AYRILMADI

Başiskele Belediyesi, vatandaşların su ve maske ihtiyacını karşılamak için etkinlik alanında stant açarken Başkan Özlü programın başından sonuna kadar meydanda hemşehrileriyle birlikte duayla nöbet tuttu. Başkan Özlü hemşehrileriyle bol bol sohbet ederken, onlarla günün anısına fotoğraf çektirdi.