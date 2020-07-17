Yarımcalı Yağmur 10 yaşında

Körfez Yarımca'da ikamet eden ve geniş bir çevresi bulunan Yarımcalılar Derneği Başkanı Atakan Yavuz'un biricik kızı Yağmur, 10. yaşına merhaba dedi. Yavuz Ailesi, kızları Yağmur için özel bir mekanda güzel bir doğum günü partisi düzenledi. Düzenlenen doğum günü partisi için özel bir pasta hazırlandı.
“İYİ Kİ DOĞDUN YAĞMUR”
Yağmur; kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları söndürürken yanında yer alan arkadaşları ve sevenleri ise “İyi ki doğdun Yağmur” diye alkışlarla tezahüratta bulundular. Çok mutlu olan Yağmur; bu özel günde kendisi için getirilen hediyeleri kabul ederek günün tadını çıkardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.