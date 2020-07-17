Yarımcalı Yağmur 10 yaşında

Körfez Yarımca'da ikamet eden ve geniş bir çevresi bulunan Yarımcalılar Derneği Başkanı Atakan Yavuz'un biricik kızı Yağmur, 10. yaşına merhaba dedi. Yavuz Ailesi, kızları Yağmur için özel bir mekanda güzel bir doğum günü partisi düzenledi. Düzenlenen doğum günü partisi için özel bir pasta hazırlandı.

“İYİ Kİ DOĞDUN YAĞMUR”

Yağmur; kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları söndürürken yanında yer alan arkadaşları ve sevenleri ise “İyi ki doğdun Yağmur” diye alkışlarla tezahüratta bulundular. Çok mutlu olan Yağmur; bu özel günde kendisi için getirilen hediyeleri kabul ederek günün tadını çıkardı.