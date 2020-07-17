Yozgatlılar Derneği’nden federasyona iade-i ziyaret

Kocaeli Yozgatlılar Derneği Başkanı Salih Ata ve yönetim kurulu üyeleri; kendilerini bir süre önce ziyaret eden Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Erol Akalın ve yönetim kuruluna iade-i ziyarette bulundular. Federasyonun Gebze'de bulunan binasında ziyaret eden dernek yönetimi, fikir alışverişinde bulundu. Dernek Başkanı Salih Ata ile Federasyon Genel Başkanı Erol Akalın, yapılacak hizmetlerin yol haritasını belirlediler, gündemdeki konuları değerlendirdiler. Ziyaretten her iki taraf da memnun olduğunu belirtti.