Öktem, 38 yıl sonra emekli oldu

Derince Merkez Bankası Anadolu Lisesi'nde 21 yıl olmak üzere toplam 38 yıl memurluk görevinde bulunan Nebahat Öktem; yaş sınırından dolayı emekli oldu. Okuldan emekli olan Nebahat Öktem'e okul idaresi hediye takdim etti. Yeni hayatında başarılar dileyerek hiçbir zaman kendisini unutmayacaklarını söyledi. Nebahat Öktem ise, herkesten helallik isteyerek bundan sonra kendisine zaman ayıracağını belirtti.