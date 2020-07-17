Yönetim odasında kendini iple astı!

Alınan bilgiye göre Kartepe Arslanbey Ataşehir Mahallesi Teleferik Caddesi 138. Adada yaklaşık 30 senedir site görevlisi olarak çalışan İsmail Ersoy (52) A12 blokta bulunan sitenin yönetim odasında kendini iple asarak yaşamına son verdi. İddiaya göre Ersoy'u bir süredir göremeyen ve kendisinden haber alamayan yakınları yönetim odasına girdiklerinde Erosy'u ipte asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde İsmail Erosy'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve polis ekipleri tarafından yapılan inceleme işlemlerinin ardından Ersoy'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Çevresinde çok sevilen evli ve 2 çocuk babası olan İsmail Ersoy'un neden intihar ettiği henüz bilinmezken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.