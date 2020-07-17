Yanı başınızda 5 yıldız kalitesinde tatil imkanı

Harb-İş Otel ve Sosyal Tesisleri, 90 standart, 2 suit oda ile 315 kişiye aynı anda hizmet verebilirken, Korona Virüs tedbirlerini harfiyen uyguluyor. Fiziki mesafe ve hijyen kurallarının eksik uygulanan otel de sendika üyeleri dışında da misafir kabul ediliyor. Denize sıfır olan, hem havuz hem de deniz keyfini aynı anda yaşayabileceğiniz otel de 5 yıldız kalitesinde hizmet sunulurken, sabah kahvaltı ve akşam yemeği dahil kişi başı sadece 150 TL ücret alınıyor. 0-6 yaş ücretsiz, 6-12 yaş ise 70 TL.

KORANA VİRÜS TEDBİRLERİ ALINDI

Koruköy Harb-İş Oteli ve Sosyal Tesisleri Genel Müdürü İbrahim Kılıç Korana Virüs sürecinde olmalarına rağmen otele ilgilinin yüksek olduğunu belirtirken, “Biz Korana Virüs ile ilgili fiziki mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen dikkat ediyoruz. Bizim için önemli olan misafirlerimizin memnuniyeti. Yaptığım görüşmelerde otelimizde konaklayan tüm misafirlerimiz buradan memnuniyetle ayrıldı, bize de bu mutluluk yetiyor” dedi.

315 KİŞİYE AYNI ANDA HİZMET

Otel hakkında bilgi veren Kılıç: “Deniz manzaralı 90 standart, 2 suit odamız var. Bu kapasite ile 315 kişiye aynı anda hizmet verebiliyoruz. Otelimizde misafirlerimizi yarım pansiyon olarak ağırlıyoruz. Odalarımızda 5 yıldızlı otelde ne varsa mevcut. Klima, TV, kablosuz internet, banyo, saç kurutma ve hepsinde balkon mevcut bunların yanı sıra günlük olarak da oda temizliğini yapıyoruz. Yeteri kadar şemsiye ve şezlongu içinde barından havuzumuz ve plajımız var. Yemek servisi olarak da kahvaltı ve akşam yemeği hizmetini fiyatımıza dahil olarak veriyoruz. Ayrıca havuz yanında sabah erken saatten akşama kadar, kafe hizmetimiz de mevcut. Geçtiğimiz yıl yenilediğimiz 400 kişilik toplantı salonumuzda var. Tüm bölge halkını otelimize davet ediyorum” dedi.