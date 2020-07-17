Kandıra, 15 Temmuz şehitlerini andı

15 Temmuz 2016'da Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin 4’üncü yıl dönümünde Kandıra halkı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na akın etti. Kandıra Belediyesi ve Kandıra Kaymakamlığının ortaklaşa düzenlediği tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Bedirhan Şakacı’nın okuduğu Dursun Ali Erzincanlı’nın Şehit Ömer Halisdemir için yazdığı 30 Kuş şiiri, dinleyenleri 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı kara geceye götürdü.

İLÇE PROTOKOLÜ AKIN ETTİ

Törene, İlçe Kaymakamı Mehmet Ünal, Belediye Başkanı Adnan Turan, Kandıra Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Karakoç, Jandarma Komutanı Hasan Dombaycı, Emniyet Müdürü Coşkun Kartal, Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, gaziler ve şehit aileleri, belediye meclis üyeleri, kurum amirleri, muhtarlar, belediye birim amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TÜRK MİLLETİ BİR DESTAN YAZDI

15 Temmuz Meydanı’nı dolduran vatandaşlara teşekkür eden Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, “15 Temmuz gibi hain darbe kalkışmalarının bir daha yaşanmaması dileğiyle, ‘Gün iradeye sahip çıkma günüdür’ diyerek meydanları darbecilere teslim etmeyerek, hainlere fırsat tanımayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şehitlerimizi ve kahraman ecdadımızı rahmetle anıyorum. Gazilerimize hürmet ve saygılarımı iletiyorum. 15 Temmuz gecesi Türk milletinin yazdığı destanı yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

SOSYAL MESAFE VE MASKEYE DİKKAT EDİLDİ

Koronavirüs tedbirleri dikkate alınarak törende sandalyeler sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde yerleştirilirken, alan içerisine girenlerin İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü yetkilileri tarafından ateşi ölçüldü. Ayrıca, törene katılanların maske kuralına uyduğu görüldü. Tören boyunca, polis ekipleri üst düzeyde güvenlik tedbiri aldı. Meydanda toplanan yüzlerce vatandaşa Kandıra Belediyesi tarafından ikramlar yapılırken, program salaların okunması ile son buldu.